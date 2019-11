Mareggiate in Liguria: lungomare di Vado Ligure divorato dalle onde [VIDEO]

La forte ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria da oltre 36 ore sta provocando disagi e danni enormi. Savonese e genovese sono le aree maggiormente colpite da frane, smottamenti e inondazioni come discusso in questo articolo.

Oltre a piogge e venti forti sono in atto anche notevoli mareggiate sulle coste del ponente ligure, in seno alle forti raffiche di scirocco.

A Vado Ligure, poco a sud di Savona, si è abbattuta tra ieri ed oggi una mareggiata capace di divorare letteralmente un pezzo del lungomare. Un tratto è letteralmente crollato, assieme alla pista pedonale/ciclabile.

Non ci sono feriti o vittime fortunatamente. Eloquente il video:

A cura di Raffaele Laricchia