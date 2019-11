Meteo: ciclone nel Tirreno, il maltempo investe anche il sud! Domenica da lupi!

La vasta perturbazione giunta ieri notte sull’Italia si sta evolvendo in un “spettacolare” vortice ciclonico centrato nel mar Tirreno. Questo ciclone sta dando vita ad una vastissima risalita di aria umida e instabile che si traduce in una spirale nuvolosa che avvolge quasi tutta la nostra penisola, dall’estremo sud al nord-ovest.

Dopo aver duramente colpito Liguria e Piemonte, ora il maltempo si sta accanendo sulle regioni del sud, proprio dove troviamo i fenomeni più violenti. Un vasto temporale V-shaped ha colpito nelle ore precedenti la Sicilia, mentre ora questo vasto sistema temporalesco si sta accanendo su Calabria, Basilicata e Puglia. Non mancano i disagi e gli allagamenti per via delle piogge intense e i venti forti di scirocco.

Previsioni meteo per oggi 24 novembre 2019

Il ciclone si muoverà lentamente verso est sino a transitare dal mar Tirreno al mar Ionio. Le piogge proseguiranno per gran parte della giornata su Calabria, Basilicata e Puglia, risultando localmente molto intense. Possibili accumuli superiori ai 150 mm sui settori esposti allo scirocco, come il materano, metapontino, cosentino, crotonese e Puglia centro-meridionale.

Le piogge interesseranno anche Abruzzo, Molise, Marche, Umbria e gran parte del nord, specie a sud del Po. Ancora piogge su Piemonte e Liguria dove la situazione è già pesantissima. Pioverà almeno sino al tardo pomeriggio sul nord-ovest, seppur con intensità via via sempre più debole.

Instabilità più disorganizzata su Sicilia, Sardegna, Campania, Lazio e Toscana: le piogge saranno sparse ma localmente ancora forti.

Attenzione anche alle raffiche di scirocco al sud, specie tra Puglia, materano e Calabria, dove soffieranno oltre gli 80 km/h sino al tardo pomeriggio. Altrove venti in graduale attenuazione.

A cura di Raffaele Laricchia