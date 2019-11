Ultim’ora: impressionante voragine in autostrada in Piemonte

Ancora danni per il maltempo in queste ore. Dopo la tanta pioggia caduta in Piemonte, una grossa voragine si è creata sull’autostrada Torino-Piacenza nel tratto compreso tra l’uscita ovest di Asti e Villanova.

L’asfalto non ha retto e si è pericolosamente aperto, mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti. Un’auto per poco non è finita nella voragine.

L’autostrada è stata chiusa in entrambi le direzioni: verso Torino le auto sono costrette a uscire ad Asti Ovest, nel senso opposto sono in corso controlli statici precauzionali, quindi potrebbe riaprire nelle prossime ore. Sul posto la polizia stradale di Alessandria e i vigili del fuoco che stanno operando per la messa in sicurezza, oltre al personale dell’autostrada. La chiusura ha creato lunghe code e intasamento nelle vie secondarie, dove le auto si stanno riversando.

A cura di Francesco Ladisa