Liguria: Frana a Rossiglione, una casa totalmente sventrata

Ancora gravi disagi per il maltempo in Liguria, a seguito delle piogge estreme delle ultime ore che hanno indebolimento sensibilmente tutti i versanti montuosi e i terreni del territorio, tra savonese e genovesato. La situazione è critica: dopo il crollo del ponte della A6 a Savona, segnaliamo un’altra frana avvenuta nella zona di Rossiglione, nell’area metropolitana di Genova.

La frana è avvenuta in località Argentina: una casa è stata sventrata e per metà distrutta dall’evento franoso. Il terreno si è letteralmente sbriciolato sotto l’abitazione, portando con se tutto quello che si trovava sopra. Il Comune ha emesso l’ordinanza sindacale di inagibilità. Non ci sono vittime o feriti fortunatamente: i residenti sono stati evacuati.

Il crollo dell’abitazione sta anche compromettendo un cavo dell’Enel.

Grosso smottamento in atto anche in località Neveleto: un fronte franoso di oltre 30 metri si sta muovendo verso il basso e sta interrompendo la viabilità.