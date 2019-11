Bergamo: crolla una strada di 50 metri a Piazza Brembana, immagini impressionanti

Le conseguenze del maltempo degli ultimi giorni continuano a manifestarsi sul nord Italia: una frana impressionante ha interessato Piazza Brembana, in provincia di Bergamo, tanto da scatenare il panico per i residenti locali che hanno visto sprofondare una strada lunga oltre 50 metri.

La frana è avvenuta nella tarda serata di ieri: la strada di Via Locatelli, a Piazza Brembana, è letteralmente collassata di almeno 8 metri. Trecento metri cubi di terra e cemento sono sprofondati. Il sospetto è che ci fosse qualcuno sulla strada al momento del crollo, ma a quanto pare non sono state coinvolte persone. L’orario del disastro in parte ha aiutato.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Bergamo pronti a mettere in sicurezza la zona. È stato richiesto l’aiuto dell’impresa Doro per rimuovere tutti i detriti e il materiale franato. La lunga carreggiata crollata, poggiava un un muro realizzato negli anni sessanta in cemento armato. Le piogge eccessive degli ultimi giorni hanno definitivamente indebolito la struttura che inesorabilmente è franata scatenando un boato e tanta paura fra i cittadini.



A cura di Raffaele Laricchia

