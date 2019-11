Maltempo Venezia, grossa voragine a Cavallino, collassa una strada

Nonostante il ritorno momentaneo del bel tempo continuano a registrarsi forti disagi al nord a seguito delle eccessive piogge degli ultimi giorni. I terreni e i sottosuoli sono attualmente saturi, fragili e localmente anche liquefatti, tanto che assistere a frane o smottamenti sembra diventata la normalità in queste ultime ore.

Dopo l’impressionante frana che nella notte ha colpito il bergamasco, vi segnaliamo un altro episodio simile avvenuto in Veneto, nel veneziano. Attorno alle 13.00 di oggi si è aperta una voragine improvvisa a Cavallino, nell’area metropolitana di Venezia: l’evento franoso è avvenuto in Via Pordelio ed è stata causata dalle infiltrazioni eccessive di pioggia nel sottosuolo. Tra le cause probabilmente anche le eccessive alte maree degli ultimi giorni sulla laguna di Venezia, capaci di erodere gradualmente anche il sottosuolo.

La strada è improvvisamente collassata creando una voragine. Fortunatamente in quel momento non stava transitando alcun veicolo, evitando una tragedia. I tecnici comunali si sono diretti sul posto pe rle opportune verifiche e l’entità dei danni.