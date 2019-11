Meteo: ritorna il bel tempo sull’Italia, oggi splende il Sole ma…

Dopo tanto maltempo e tanti danni da nord a sud l’alta pressione sta finalmente concedendo una tregua, seppur questa durerà decisamente poco. L’anticiclone delle Azzorre si sta espandendo sull’Italia in maniera piuttosto marginale, tanto che già da domani dovrà indietreggiare sotto i colpi delle correnti atlantiche, quantomeno al nord Italia.

Previsioni per oggi 26 novembre 2019

La giornata si rivelerà totalmente stabile sull’Italia, eccetto isolati addensamenti su Sicilia, Calabria e sull’alto Tirreno. Su gran parte d’Italia splenderà il Sole come non accadeva da alcune settimane!

Temperature stazionarie con massime comprese tra i 14°C del nord i 20°C del sud. Farà freddo in serata grazie ai cieli sereni, specie al centro-sud. Nubi in aumento al nord per una nuova perturbazione che domani porterà nuovamente piogge e nevicate.

A cura di Raffaele Laricchia

