Terremoto in Albania: forte scossa scuote mezza Italia, paura al sud

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi 26 novembre 2019, esattamente alle 03.54, tra l’Albania e l’adriatico meridionale.

La scossa è stata molto intensa, tanto da essere avvertita su gran parte del centro-sud Italia. Secondo le prime stime dell’INGV, il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.5 sulla scala richter con ipocentro ad appena 10 km di profondità. Epicentro individuato esattamente sulla costa albanese centrale, sulla città di Durazzo, pochi chilometri a ovest di Tirana.

Il terremoto è stato violento per l’area epicentrale, dove la terra ha tremato per oltre un minuto. SI temono gravi danni. Importanti aggiornamenti giungeranno nei prossimi minuti.



Il sisma è stato avvertito fortemente in Puglia, specie in Salento dove la terra ha tremato per oltre 20 secondi. Paura anche a Bari e Foggia dove in centinaia si sono svegliati a causa della scossa. Sisma avvertito anche a Pescara, Campobasso, Isernia, Caserta, Napoli, Benevento, Matera, Potenza, Cosenza e fino a Reggio Calabria. Non dovrebbero esserci danni in territorio italiano.

A cura di Raffaele Laricchia

