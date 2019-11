Albania, terremoto a Durazzo: le vittime diventano 24, ancora gente sepolta dalle macerie

Bilancio che si aggrava ulteriormente in Albania a seguito del devastante terremoto che ieri notte ha colpito il Paese e fatto tremare anche l’Italia. La scossa di magnitudo 6.5 non ha lasciato scampo tra Durazzo, Thumana e Lezha, a ovest di Tirana. Tra le decine di palazzi collassati sono state coinvolte numerose famiglie: tanti sono stati recuperati miracolosamente, altri purtroppo hanno perso la vita (vedi bilancio di ieri sera).

Il nuovo aggiornamento di questa mattina ci parla di 24 vittime provvisorie e 650 feriti. Nella notte molte persone sono state recuperate in vita dalle macerie, dopo oltre un giorno di agonia. Nelle prime ore del mattino si sono intensificate le ricerche e le opere di soccorso, ma l’attenzione è massima perchè bisogna agire con criterio e salvaguardare le stesse persone ancora intrappolate: basta un passo falso e l’ulteriore crollo di colonne o massi pericolanti può essere fatale.

Tante squadre italiane sono in dirittura d’arrivo in Albania, pronte ad offrire il loro aiuto.

Secondo le ultime notizie che giungono da Durazzo e Thumana, sono almeno 10 le persone che potrebbero ancora essere disperse e sepolte sotto le macerie. Nel frattempo migliaia e migliaia di persone hanno trascorso la notte fuori casa: chi per precauzione e chi per inagibilità della propria casa. Purtroppo sono tantissime le case che hanno subito danni gravi.

Prev 1 of 14 Next

Continua a tremare la terra albanese: in nottata, attorno alle 5, avvertita una nuova scossa con magnitudo vicina al 4.0 richter. Il rischio di nuove scosse forti è alto, come specificato anche dall’INGV.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook