Meteo: perturbazione in transito oggi, ombrelli a portata di mano!

Dopo poche ore di bel tempo la pioggia è tornata a far visita al nord Italia. Certamente non parliamo di una potente perturbazione come quella occorsa nell’ultimo week-end, ma comunque queste nuove piogge non sono ben gradite ai fiumi e ai monti totalmente saturi. Ricordiamo che è ancora in atto la piena del Po su tutta la pianura Padana centro-orientale, tanto da costringere diversi residenti delle golene (tra Lombardia, Emilia e Veneto) ad abbandonare le proprie abitazioni.

Previsioni meteo per oggi 27 novembre 2019

La perturbazione che al momento sta interessando il nord-ovest, con piogge e qualche isolato temporale, si muoverà verso est e porterà un peggioramento anche sul Triveneto tra la tarda mattinata e questa sera. Le piogge si estenderanno anche a Toscana, Lazio, Umbria ed Emilia, mentre in serata arriveranno anche in Campania.

Isolati piovaschi sulla Sardegna centro-settentrionale, zone interne delle Marche e dell’Abruzzo.

Tempo che si mantiene stabile al sud per tutta la giornata.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook