Piena del Po eccezionale in atto: inondate golene e abitazioni

Le pesanti piogge della scorsa settimana continuano a creare molti disagi e anche danni sulle regioni settentrionali ed in particolare su tutti i territori bagnati dal Po, tra Lombardia, Veneto ed Emilia. Il più grande fiume italiano sta ricevendo le acque di tutti i suoi affluenti e come spesso avviene durante eventi alluvionali di grossa portata, come quello occorso nell’ultimo week-end, il livello del Po sale vertiginosamente nei giorni successivi.

Nelle ultime ore la piena del Po sta arrivando sulla pianura Padana orientale con tutti i disagi annessi: il livello raggiunto dal fiume è eccezionale, probabilmente uno dei più alti degli ultimi 20 anni. Tra piacentino, parmense, reggiano, mantovano, cremonese, ferrarese, rodigino e modenese il livello del fiume si aggira tra i 7 e gli 9 metri, superando di gran lunga la soglia di attenzione. Laddove il livello ha superato i 7 metri, sono in atto inondazioni delle golene e purtroppo anche disagi e danni.

Piena arrivata in Emilia stamattina, occhio al mantovano

A Guastalla, nel reggiano, il livello del Po ha raggiunto i 7.75 metri, tali da sommergere il parcheggio “Ragazzi de Po”. Chiusi i ponti della zona. Nel pomeriggio è attesa la piena nel mantovano: a Borgoforte è attesa una piena da 8,7 metri, tanto da costringere la diffusione dell’allerta massima. Gli argini sono sotto costante monitoraggio da parte della protezione civile.

I danni sono già notevoli: in Emilia sono state allagate vaste aree rurali e golene, tanto da sommergere diverse abitazioni. Centinaiai residenti evacuati. Eloquente la piena in atto tra reggiano e mantovano:

La GRANDE PIENA del Po vista oggi dall'alto tra Mantovano e Reggiano.Video Verbeni Massimo.Emilia Romagna Meteo Pubblicato da Emilia Romagna Meteo su Mercoledì 27 novembre 2019

L’allerta è valida anche per ferrarese, modenese, rodigino sino a domani, giovedi 28 novembre, Protezione Civile e Arpae prevedono livelli del fiume superiori alla soglia 3 nella sezione di Casalmaggiore (Reggio Emilia) cosi’ come nella pianura fino alla costa.

A cura di Raffaele Laricchia

