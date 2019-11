Previsioni meteo: il freddo va ad ovest, nuovo ciclone sull’Italia?

Dopo le importanti perturbazioni degli ultimi giorni, culminate con l’eccezionale piena del Po ora in atto al nord, stiamo assistendo a giorni leggermente più stabili e variabili. Una nuova perturbazione sta interessando ora il nord, anche con disagi in Liguria, ma parliamo di un fronte decisamente più debole rispetto a quello di tre giorni fa.

Nei prossimi giorni proseguirà questa variabilità, dopodichè da domenica potremo nuovamente tornare a fare i conti col severo maltempo.

L’aria fredda sceglie l’Europa occidentale?

Vi avevamo parlato del possibile arrivo di aria fredda sull’Italia entro i primi giorni di dicembre, ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici hanno gradualmente cambiato le carte in tavola spostando principalmente l’asse di discesa dell’irruzione artica. In poche ore la massa d’aria fredda che fino a pochi giorni fa aveva qualche possibilità in più di scivolare sull’Italia (attraverso i Balcani), ora scivolerà sull’Europa occidentale (Svizzera, Austria, Francia e Spagna) lambendo lievemente le regioni del nord Italia.

L’inverno meteorologico sarà dunque inaugurato con un modesto calo delle temperature al nord Italia (a partire proprio da domenica) ed un lieve aumento termico al centro-sud grazie all’innesco dei più miti venti di libeccio e scirocco.

Ciclone in arrivo la prossima settimana?

La discesa dell’aria molto fredda sul Mediterraneo occidentale e la Spagna avrà importanti conseguenze per l’Italia. Come spesso avviene in queste circostanze, l’aria fredda riuscirà a scavare una forte bassa pressione che causerà un forte guasto del tempo sulla nostra penisola, grossomodo in linea con le intense perturbazioni giunte nel mese di novembre.

È quindi probabile la formazione di un nuovo ciclone tra domenica e metà della prossima settimana (indicativamente tra 1 e 4 dicembre), in grado di portare piogge e forti temporali al nord e sulle regioni tirreniche, isole maggiori comprese.

Le temperature, in questo contesto, rimarranno oltre le medie del periodo al centro-sud (tra i 15 e 20°C) mentre scenderanno al nord soprattutto tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre.

Domenica inizia il maltempo

La nuova probabile intensa perturbazione porterà i suoi primi fenomeni nella giornata di domenica: l’avvio di dicembre si preannuncia decisamente perturbato al nord con tanta pioggia e locali forti temporali. I fenomeni potrebbero estendersi anche al centro Italia (tra Toscana, Marche e Lazio) nella seconda parte della giornata.

L’aria fredda lambirà il nord, quindi le temperature sono attese in calo nel corso della giornata. La neve ne approfitterà e potrà scendere sin su quote collinari (400-600 metri) regalando le prime bianche emozioni proprio all’avvio dell’inverno meteorologico.

A cura di Raffaele Laricchia

