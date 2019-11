Albania, non si placa la sequenza sismica: nuova forte scossa a Durazzo

Dopo una notte nel complesso tranquilla, caratterizzata solo da moderate scosse fisiologiche, la terra è tornata a tremare in Albania e anche in Italia. Alle 11.52 si è verificata una nuova forte scossa che, stando ai primi dati provvisori giunti dal centro sismico EMSC, ha raggiunto la magnitudo 5.1 sulla scala richter.

Epicentro del sisma nel mar Adriatico, circa 4-5 km a nord-ovest di Durazzo, mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 10 km di profondità. Il terremoto è stato fortemente avvertito in tutta l’Albania, specie tra Durazzo e Tirana dove sono ancora in atto le ricerche dei dispersi sotto le macerie. Probabilmente questa nuova scossa causerà un interruzione delle ricerche per motivi di sicurezza.

Non si segnalano nuovi danni a cose o persone.

Il terremoto è stato chiaramente avvertito nel Salento, specie tra Brindisi e Lecce, mentre tremori più lievi sono stati avvertiti a Bari e Taranto.

A cura di Raffaele Laricchia

