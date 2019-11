Terremoto in Albania, aggiornamenti drammatici: le vittime salgono a 40, 658 i feriti

Dal nostro ultimo aggiornamento di ieri sera, il bilancio si è aggravato ulteriormente in Albania. A due giorni di distanza dal terremoto di magnitudo 6.5 che ha devastato città come Durazzo e Thumana, sono 40 le persone che hanno perso la vita, mentre i feriti salgono a 658. L’unica nota positiva è che sono state salvate dozzine di persone dalle macerie.

Purtroppo risultano ancora persone sepolte sotto gli hotel di Durazzo collassati (Miramare e Tropikal), pertanto il numero delle vittime potrebbe crescere ulteriormente.

L’aiuto dei Vigli del Fuoco del Kosovo, della Serbia e dell’Italia sta risultando fondamentale per l’estrazione dei dispersi e per il ripristino generale della situazione. Nel frattempo è stato dichiarato lo stato di emergenza a Durazzo e Tirana, dove sono migliaia le abitazioni danneggiate anche in maniera grave.

Nella notte da segnalare una scossa di magnitudo 4.0 avvenuta attorno alla mezzanotte, dopodichè solo scosse di debole o moderata entità. La scossa più forte delle ultime 24 ore risulta essere quella di magnitudo 5.2 avvenuta ieri pomeriggio e avvertita anche in Puglia.

Resi noti i nomi delle vittime

Le autorità locali hanno divulgato i nomi delle 40 persone decedute a seguito del forte terremoto del 26 novembre:

A Durazzo

1. Amelia Lala 8 anni

2. Sahadete Lala 79 anni

3. Diena Karanxha 30 anni

4. Esiela Karanxha 8 anni

5. Bajram Hajdarmataj 54 anni

6. Sadik Qato, 85 anni

7. Isa Abazi 32 anni

8. Shemsedin Abazi 36 anni

9. Flatar Zenelaj 64 anni

10. Eviola Broshka 28 anni

11. Kristi Reçi – Studente di medicina

12. Eduart Reçi

13. Dolora Reçi

14. Klaus Reçi

A Thumana

15. Ariela Lala 4 anni

16. Selvie Lala 77 anni

17. Beauty Leka 70 anni

18. Hasan Albert Cara

19. Almir Albert Cara

20. Erisa Albert Cara 25 anni

21. Fatmira Cara

22. Stela Cara

23. Anthi Cara

24. Sadajana Cara

25. Pigeon Greek 57 anni

26. Steel Greek 57 anni

27. Saimir Greek 31 anni

28. Kristjan Preci , 26 anni

29. Sardi Cuka 18 anni

30. Fatmira Cuka 44 anni

31. Hajrie Vata 65 anni

32. Rolejt Vata 7 anni

33. Hajredin Chupi 66 anni

34. Lutfie Chupi 55 anni

35. Clement Chupi 34 anni

36. Kastriot Cakoni 46 anni

37. Drita Cakoni 15 anni

38. Aderina Kabili 21 anni ( suo padre Haji Kabili fuggito dal terremoto)

A Lezha

39. Marjan Preci 25 anni

A Kurbin

40. Ersid Hoxholli, 32 anni

A cura di Raffaele Laricchia

