Canton Ticino: valanga impressionante nel distretto di Vallemaggia, come una cascata

Non è certamente il periodo migliore per incamminarsi in lunghe e tortuose escursioni sulle Alpi, dopo le incredibili nevicate delle ultime settimane. Il successivo aumento delle temperature, a causa del vento di scirocco, ha reso molto instabile il manto nevoso e sembra quasi la normalità imbattersi in valanghe anche molto estese e dannose.

Dopo la violenta valanga che ha travolto la località di Martello in Alto Adige, arrivano notizie di un’altra valanga localizzata però nel Canton TIcino, in Svizzera. La valanga ha colpito il distretto di Vallemaggia e ha travolto anche qualche abitazione senza danni. Sfiorata la strada tra Cerentino e Campo. Nel distretto era stato emesso il livello 4 per allerta valanghe, ovvero quasi il massimo sulla scala. Impressionante questo video che mostra la valanga quasi come una cascata di neve.

Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

A cura di Raffaele Laricchia