Meteo Protezione Civile: domani 30 novembre giornata stabile

Le condizioni meteo nella giornata di domani saranno generalmente stabili sulla penisola. Ecco il bollettino meteo elaborato dalla Protezione Civile.

Previsioni meteo Sabato 30 Novembre 2019

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di breve rovescio, sulla Calabria tirrenica, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nebbie al primo mattino sulla Pianura Veneta.

Temperature: minime in calo, localmente sensibile in Emilia-Romagna e Toscana; massime in locale sensibile calo su Romagna e settori adriatici centro-meridionali.

Venti: localmente forti nord-occidentali su Sardegna, settori tirrenici meridionali, settori adriatici centro-meridionali, settori ionici e crinali appenninici meridionali, ovunque in progressiva attenuazione ad iniziare dai settori più a nord.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, ovunque con moto ondoso in progressiva attenuazione, ad iniziare dai bacini più occidentali e settentrionali.



A cura di Francesco Ladisa

