Previsioni meteo: freddo artico sfiorerà l’Italia nel week end, calo termico e maltempo in arrivo Domenica

Lo scenario meteorologico sull’Europa cambierà drasticamente nelle prossime ore: una massa d’aria di origine artico-marittima scivolerà verso Sud apportando un considerevole raffreddamento sull’Europa centro-orientale nel corso del week end.

L’Italia non verrà interessata direttamente da questa massa d’aria gelida, che si fermerà oltralpe e sull’area balcanica. Tuttavia dell’aria più fredda riuscirà comunque a penetrare sulla nostra penisola, determinando un calo delle temperature localmente di diversi gradi. Inoltre nella giornata di Domenica un nuovo peggioramento di origine atlantica investirà il centro-nord con piogge e nevicate abbondanti sulle Alpi.

Il tempo del week end sull’Italia

Sabato 30 Novembre avremo tempo generalmente stabile su tutta la penisola, con ampi spazi soleggiati che si alterneranno a degli annuvolamenti, più presenti sulle regioni adriatiche e meridionali. Qualche locale rovescio si potrà verificare soprattutto nella prima parte di giornata sul Sud Italia peninsulare, ma si tratterà di episodi sporadici. Le temperature caleranno di qualche grado: su Nord-Est e regioni adriatiche potremo scendere localmente di 3-4 gradi per quanto concerne i valori massimi.

Domenica, primo giorno di Dicembre, l’aria fredda affluirà con maggior decisione sul Nord Italia, dove avremo un calo termico anche marcato, in particolare sulle regioni di Nord-Ovest, dove sarà una giornata di stampo invernale. Sul resto d’Italia invece le temperature si manterranno più o meno sugli stessi valori di Sabato.

Come detto prima tornerà il maltempo, per effetto di una depressione in arrivo da Ovest: piogge e locali temporali infatti raggiungeranno dapprima il Nord-Ovest e si estenderanno velocemente al Nord-Est in giornata. Dei fenomeni interesseranno anche la Toscana e l’Umbria, specie dal pomeriggio-sera. Tornerà anche la neve sulle Alpi, dagli 800-900 metri in su al Nord-Ovest e a quote un po’ più elevate al Nord-Est.

Tempo stabile sulle restanti zone d’Italia, ma con nuvolosità che aumenterà andando a coprire i cieli su gran parte del territorio. La formazione di questa area depressionaria a ridosso dell’Italia comporterà inoltre, nella giornata di Domenica, un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali sulle regioni tirreniche della penisola.

Il maltempo proseguirà poi anche a inizio settimana, dispensando piogge e temporali al centro-nord in estensione verso il Sud. Entreremo maggiormente nel merito nei prossimi aggiornamenti.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook