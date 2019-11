Terremoto Albania: 50 vittime e 2000 feriti, fine delle ricerche

Tutti i dispersi sono stati recuperati e purtroppo il bilancio si aggrava dal precedente aggiornamento: il tragico terremoto del 26 novembre, di magnitudo 6.5, ha causato ben 50 vittime in Albania. Nella tarda serata di ieri sono stati recuperati gli ultimi corpi da una villa di 4 piani a Kennet e un palazzo sulla costa di Durazzo.

Oltre 2000 i feriti, mentre gli sfollati sono migliaia, costretti a dormire nelle tende e in hotel fuori città. Durazzo appare come una città fantasma in queste ore, dove si sta anche abbattendo un’ondata di maltempo che complica ogni tipo di attività. A quanto pare non ci sono più dispersi: il lavoro congiunto dei soccorsi di tanti Paesi (Italia, Francia, Turchia, Serbia, Kosovo, Romania, Croazia, Svizzera, Grecia) ha dato i suoi frutti e le autorità locali non possono che ringraziare apertamente l’aiuto offerto.

Prev 1 of 14 Next

Ora è tempo della conta dei danni: la sola città di Durazzo ci sono 701 edifici danneggiati e 12 totalmente distrutti. A Tirana sono 15 le case distrutte, mentre sono 239 le case danneggiate, di cui 61 in maniera grave.

Nel frattempo continua a tremare la terra: attorno alla mezzanotte è stata registrata un’altra intensa scossa con magnitudo 4.5 sulla scala richter, avvertita in tutta l’Albania e leggermente anche in Salento.

Il suolo di Durazzo, in occasione della scossa M6.5, si è alzato di 10 cm.

⚠️Una tempesta di vento e pioggia sta colpendo Durazzo e le aree terremotate in Albania. Notte difficile per i soccorritori e tutti quelli che stanno dormendo all'esterno e in tenda…Aggiornamenti costanti su Terremoto In Tempo Reale Pubblicato da Terremoto In Tempo Reale su Giovedì 28 novembre 2019

C’è un legame tra tutte le forti scosse in atto? LEGGI QUI >>>

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook