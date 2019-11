Valanga sul Monte Bianco: travolti e uccisi due sciatori

Come vi abbiamo anticipato poc’anzi in questo articolo, una valanga ha interessato stamattina il Monte Bianco, nella zona di Punta Helbronner in Valle d’Aosta. Purtroppo la valanga ha travolto due sciatori mentre praticavano il “freeride”.

Il distacco della valanga è avvenuto nei pressi del rifugio Torino, poco distante dai cavi della funivia del Monte Bianco Skyway, a 3000 metri di quota. Purtroppo i due sciatori sono stati recuperati poco fa senza vita. Le vittime non sono state ancora identificate.

Un periodo non facile per l’arco alpino, alle prese con diverse valanghe: la causa risiede nell’aumento delle temperature degli ultimi giorni, dopo le abbondantissime nevicate del mese di novembre. Ieri era caduto un altro mezzo metro di neve fresca, ma le temperature non particolarmente basse hanno reso instabile il manto nevoso. Il rischio di valanghe in Valle d’Aosta era di 3 (su una scala da 1 a 5).

A cura di Raffaele Laricchia

