Ancora frane e disagi in Liguria: di nuovo chiusa autostrada A6 Torino-Savona

Ancora criticità in Liguria dove oggi è tornato il maltempo. A pochi giorni dalla riapertura, l’autostrada A6 Torino-Savona, interrotta in seguito al crollo di un viadotto, è stata nuovamente chiusa nel pomeriggio odierno in seguito ad un nuovo importante movimento franoso.

Il tratto interessato dalla chiusura è quello tra Altare e il bivio A6/A10 Savona, in entrambe le direzioni (Km 123.684). La scelta in via precauzionale, senza che vi siano stati questa volta crolli come accaduto il 24 Novembre scorso.

La pioggia caduta oggi ha aggravato la situazione frane in diverse zone della regione, in particolar modo fra le province di Savona e Genova. Nel savonese sono intervenuti i Vigili del Fuoco per lesioni in due abitazioni in seguito ad una frana, che si era già originata nella giornata di Domenica. Due famiglie sono state evacuate per sicurezza.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook