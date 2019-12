Avviso dell’Aeronautica Militare per le prossime ore: maltempo al centro-nord con neve

Una perturbazione proveniente da Ovest sta determinando un marcato guasto del tempo al Nord Italia. Le prime precipitazioni sono in atto sui settori nord-occidentali, ma nelle prossime ore i fenomeni si estenderanno anche al resto del Nord e parte del centro.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per oggi. Ecco il comunicato:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI AERONAUTICA MILITARE

SI PREVEDONO, DALLE PRIME ORE DI DOMENICA 01 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE:

– NEVICATE ABBONDANTI SUL PIEMONTE SUDOCCIDENTALE, A QUOTE SUPERIORI AI 600 METRI;

– PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA LIGURIA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA TOSCANA, DOVE PERDURERANNO ANCORA PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE.

A cura di Francesco Ladisa

