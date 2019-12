Meteo: domenica col maltempo al nord, fiocchi di neve in collina! Più stabile al sud

Torna a peggiorare il tempo sulle regioni del nord, questa volta a causa di una perturbazione fredda proveniente dalla Scandinavia. L’obiettivo della perturbazione sarà l’Europa centrale, la Spagna e il Mediterraneo occidentale, ma riuscirà a lambire anche il nord nella giornata odierna, portando diffuso maltempo e anche un calo delle temperature.

Questa massa d’aria fredda, poi, riuscirà a sviluppare un ciclone nel corso della nuova settimana, come vi abbiamo parlato qui. Ricordiamo inoltre che oggi, 1 dicembre, inizia convenzionalmente l’inverno meteorologico (da non confondere con l’inverno astronomico che prenderà il via col solstizio del 21 dicembre).

Previsioni per oggi 1 dicembre 2019

Già in questi minuti troviamo le prime piogge sul nord-ovest, segno del graduale peggioramento del tempo. Il maltempo si intensificherà di ora in ora su Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia e dal pomeriggio anche su Veneto, Trentino alto Adige e Friuli Venezia Giulia. In serata le piogge si estenderanno anche alla Toscana.

Possibilità di piogge piuttosto forti sulla Liguria centrale e basso Piemonte, accompagnate anche da temporali: prestare attenzione alle condizioni meteo avverse, ricordando l’attuale fragilità dei terreni e dei fiumi.

La neve cadrà abbondantemente sulle Alpi con accumuli tra i 20 e i 50 cm oltre i 1000 metri. I fiocchi di neve riusciranno a spingersi sin verso le colline del nord, ovvero sui 500-600 metri dal Piemonte al Friuli.

Neve oltre i 700-800 metri sull’Appennino emiliano.

La giornata sarà prevalentemente stabile al centro-sud, con clima più mite di giorno.

A cura di Raffaele Laricchia

