Previsioni meteo: gelo invade l’Europa, via via più freddo anche in Italia

Il passaggio da novembre a dicembre non ha sortito per il momento importanti cambiamenti sull’Italia: purtroppo si continua a parlare di piogge, temporali e anche importanti disagi e allagamenti per il maltempo. Tuttavia ci teniamo a precisare che la perturbazione attualmente in transito sull’Italia non è di provenienza atlantica, bensì giunge dalla Scandinavia ed è quindi intrisa di aria più fredda. Sicuramente non la stiamo percependo marcatamente perchè il flusso freddo sta coinvolgendo principalmente Germania, Francia, Svizzera e Spagna.

Primo passo verso un cambiamento!

L’arrivo di questa perturbazione scandinava è dovuto principalmente all’erezione dell’anticiclone delle Azzorre verso la Gran Bretagna, capace di bloccare improvvisamente il flusso umido atlantico e di far scivolare l’aria fredda del nord-est Europa verso il Mediterraneo. Questo scenario sarà fondamentale per le prossime ore e i prossimi giorni: grazie all’egemonia anticiclone sull’Europa occidentale, l’aria fredda può dilagare su quella orientale e trascinarsi sin su quella centrale a seguire anche sull’Italia. Il gelo sull’Europa dell’est sarà notevole, capace di far nevicare fino in pianura senza problemi.

Dunque da questa situazione possiamo estrapolare un elemento chiave dei prossimi giorni: in Italia farà via via sempre più freddo e assaporeremo temperature tipiche dell’inverno!

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Più freddo in settimana e anche maltempo!

L’aria fredda proveniente dal nord-est Europa scivolerà sin sul Mediterraneo occidentale (come già sta facendo) e comporterà la risalita di impulsi perturbati e depressioni che daranno luogo a piogge e temporali in Italia.

Saranno principalmente le regioni del centro-sud a fare i conti col maltempo tra mercoledì e il week-end: il tempo sarà spesso perturbato con tante nubi e piogge sparse, a tratti molto intense come su Sardegna, Sicilia e Calabria tra mercoledì e giovedì.

Andrà leggermente meglio al nord dove la settimana potrebbe proseguire in un contesto di variabilità e assenza di piogge rilevanti.

Nel frattempo avremo anche un graduale calo delle temperature, le quali si porteranno su valori invernali su tutta Italia: l’aria fredda riuscirà ad invadere il nostro territorio attraverso i Balcani, richiamata dalle depressione che interesseranno il Mediterraneo nel corso della settimana.

In questo contesto ci aspettiamo un calo netto delle temperature: le massime si assesteranno tra gli 8°C del nord e i 16°C del sud, mentre le minime tra i 0°C del nord e i 7-9°C del centro-sud. Insomma l’inverno meteorologico sembra partire col piede giusto almeno sotto il profilo termico.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook