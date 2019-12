Forte maltempo in arrivo al centro-sud: scatta l’avviso dell’Aeronautica Militare

Una perturbazione in avvicinamento da Ovest porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla Sardegna e dalla Sicilia nelle prossime ore. Domani il maltempo colpirà anche l’estremo Sud, in particolare i settori ionici.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi:

PERSISTONO:

– PER LE PROSSIME 24 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MAR LIGURE OCCIDENTALE E MARE DI SARDEGNA, TENDENTE SU QUEST’ULTIMO BACINO A DIVENIRE GROSSO A LARGO;

– PER LE PROSSIME 24/30 ORE VENTO FORTE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA, E DAI QUADRANTI ORIENTALI SU SICILIA, SARDEGNA, CAMPANIA E CALABRIA,

TENDENTE SU QUEST’ULTIMA REGIONE A DISPORSI DAI QUADRANTI MERIDIONALI DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI’ 05 DICEMBRE 2019; MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE;

– PER LE PROSSIME 24/30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SARDEGNA.

SI PREVEDONO POI:

– STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, DAL POMERIGGIO DI OGGI, MERCOLEDI’ 04 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE, SULLO STRETTO DI SICILIA, E DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI’ 05 DICEMBRE

2019, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, SULLO IONIO;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI’ 05 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU CALABRIA E PUGLIA CENTROMERIDIONALE.

A cura di Francesco Ladisa

