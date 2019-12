Previsioni meteo: week-end con qualche nota instabile, prossima settimana col freddo!

Un ciclone piuttosto incisivo si sta sviluppando in queste ore sul Mediterraneo occidentale e colpirà tra stasera e domani il sud e le isole maggiori. A seguito di questa ennesima perturbazione seguirà una fase transitoria tra venerdì, sabato e domenica, dove scorreranno refoli freschi atlantici in quasi tutta tranquillità.

Ma come già vi preannunciammo in questo articolo, la situazione potrebbe mutare nettamente nella seconda decade del mese, ovvero dalla prossima settimana: aria più fredda di matrice artico-marittima, proveniente dalla Groenlandia, potrà invadere l’Europa e anche l’Italia, apportando un netto calo delle temperature e anche condizioni meteo tipicamente invernali. Ma andiamo per gradi…

Week-end stabile ma con qualche pioggia

La fase di transizione del fine settimana regalerà tempo stabile su tante regioni, in particolare su quelle del nord, del lato adriatico e del sud. Discorso a parte per le regioni tirreniche, specie tra Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna: qui potrebbero agire debolissime correnti umide atlantiche in grado di dar vita ad annuvolamenti e anche isolate piogge. Parliamo ovviamente di fenomeni blandi e innocui.

Occasione per foschie e nebbie al nord, condite da temperature molto basse di notte e al primo mattino.

Prossima settimana sferzata fredda in arrivo?

La prossima settimana potrebbe segnare un passo decisivo per il passaggio dall’autunno all’inverno: una vasta irruzione di aria fredda di origine artico-marittima invaderà l’Europa centro-orientale e lambirà probabilmente anche l’Italia.

In particolare l’irruzione di aria fredda potrebbe giungere sull’Italia nella giornata di martedì 10 e le prime ore di mercoledì 11: il calo delle temperature sarà rapido e diffuso, da nord a sud, tanto che potremo registrare massime ad una cifra su quasi tutto il centro-nord. Caleranno le temperature anche al sud di almeno 10-12°C rispetto a lunedì 9 (quando transiterà un momentaneo vento tiepido da ovest).

In questo frangente avremo acquazzoni sparsi e locali grandinate o gragnolate dapprima al nord e a seguire al centro-sud, mentre qualche fiocco di neve potrebbe cadere sull’Appennino oltre i 900-1000 metri di quota.

A seguire ancora freddo?

Dopo una breve pausa tra mercoledì 11 e giovedì 12, una nuova irruzione artica potrebbe raggiungere il centro Europa e le regioni del nord Italia, dove oltre al freddo potrebbero arrivare anche nevicate a quote basse. Insomma la seconda decade di dicembre potrebbe riservare diverse situazioni invernali sull’Italia… non mancheranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni! Continuate a seguirci su www.inmeteo.net!

A cura di Raffaele Laricchia

