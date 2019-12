Previsioni meteo: rapida irruzione FREDDA a inizio settimana, poi ancora perturbato

Con l’avvio di dicembre la colonnina di mercurio ha fatto un bel balzo verso il basso su tutta Italia, grazie ad aria più fredda proveniente dall’est Europa. Ovviamente non stiamo parlando di gelo e neve, ma semplicemente di un ritorno alla normalità caratterizzata da temperature tipiche del periodo e il primo vero freddo notturno.

In particolare stiamo assaporando un po’ di vero freddo dicembrino negli ultimi due giorni al centro-nord, dove di notte si registrano valori anche inferiori allo zero, mentre di giorno a fatica si superano i 10°C. Non mancano anche le gelate e le brinate in pianura Padana e nelle zone interne del centro. Il sud, invece, sta facendo i conti con una perturbazione che porta tante nubi e locali forti piogge, prevalentemente sui versanti ionici.

Prossima settimana con freddo e occasioni di maltempo!

Tralasciando il week-end, il quale è confermato essere stabile su quasi tutta Italia, concentriamoci sul tempo della prossima settimana. In particolare spicca la rapida irruzione fredda che giungerà in avvio di settimana, tra lunedi pomeriggio e mercoledì mattina. Una massa d’aria nord Atlantica, alimentata da aria fredda artica, scivolerà sull’Europa dell’est lambendo anche l’Italia.

Tra lunedì sera e martedì le temperature caleranno sensibilmente dapprima al nord e successivamente al centro-sud, di almeno 5-8°C rispetto al fine settimana (che si preannuncia generalmente mite di giorno). Il calo termico sarà accompagnato da qualche acquazzone o temporale e anche da venti sostenuti di tramontana e maestrale.

Non mancheranno i primi fiocchi di neve a quote medie in Appennino, generalmente oltre i 900/1000 metri di altitudine.

A seguire ancora tempo perturbato?

L’irruzione fredda sarà molto rapida e già nel corso di mercoledì 11 dicembre il tempo potrebbe migliorare sensibilmente. Dopo una breve e fisiologica parentesi stabile tra mercoledì sera e giovedì, aumentano le possibilità di un finire di settimana molto perturbato e instabile, con piogge diffuse e tanta neve sui monti fino a quote medie.

A cura di Raffaele Laricchia

