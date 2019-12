Buona Immacolata 2019: aforismi e frasi di auguri

Fra poche ore sarà la Festa dell’Immacolata, giorno che segna l’inizio vero e proprio delle festività natalizie: come ogni 8 Dicembre si celebrerà la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, una festa religiosa a cui sono legate anche tante tradizioni popolari.

Se vorrai scrivere un messaggio di auguri e di affetto a qualcuno, ecco una serie di frasi, aforismi e pensieri dedicati proprio alla festività dell’Immacolata.

FRASI BUONA IMMACOLATA 2019

Oggi la città si riempie di luci e colori;

è un trionfo di bagliori,

nell’aria c’è già il profumo di festa e la voglia di donare un sorriso,

un abbraccio e un augurio di una buona festa dell’Immacolata.

Buon 8 dicembre amico mio, ti auguro che questa giornata sia per te una magica occasione per rinnovare la fede e la felicità, auguri!

L’Immacolata mostra che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. E’ Lui che fa in noi tante meraviglie

(San Josemaría Escrivá)

Possa la Madre di tutte le madri concederti tutto ciò che desideri.Buona festa dell’Immacolata.

Buona festa dell’immacolata a tutti i miei amici, con l’augurio che Maria ci protegga sempre e ci sia sempre accanto durante la nostra vita.

Oggi 8 dicembre si festeggia l’Immacolata concezione, ti auguro di trascorrere una felice giornata di divertimento con le persone a te care.

Prima che sugli alberi di Natale nelle nostre case, dovremmo abbellire e accendere le luci nei nostri cuori. Buon 8 dicembre a tutti!

L’8 dicembre è una giornata speciale, l’Immacolata Concezione, il simbolo che la nascita di Gesù è alle porte. Per questa giornata speciale ti auguro di trascorrerla con la tua famiglia e di gioire dell’unione di tutti i tuoi cari.

“Bambina mia, fatti sempre guidare dalla Madonna, che è la tua vera madre. Cerca di farti sempre tenere per mano da Lei, come io faccio con te adesso!” (Madre Teresa di Calcutta)

Che il tuo Natale si apra con la grazia e la luce di Maria Santissima. Auguri di buona Immacolata

Corriamo verso Maria e, come suoi piccoli bambini, ci gettiamo tra le sue braccia con una perfetta sicurezza (San Francesco di Sales)

A cura di Francesco Ladisa

