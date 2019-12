Napoli, scossa di terremoto nei Campi Flegrei avvertita nella notte, boati anche a Pozzuoli

Una scossa di terremoto di debole entità, ma molto superficiale, è stata avvertita nel cuore della notte, esattamente alle 01.17 di oggi 6 dicembre 2019, nell’area di Napoli.

Stando ai dati ufficiali provenienti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 2.8 sulla scala richter, con ipocentro individuato a soli 2 km di profondità. Epicentro localizzato a Napoli, nella zona di Antiniana e quindi nell’area dei Campi Flegrei.

Il sisma è stato molto superficiale, considerando i soli 2 km di profondità: ciò ha permesso alla scossa di essere nettamente avvertita dalla popolazione in un raggio di circa 10-15 km. Sono migliaia le persone che hanno avvertito il sisma tra Napoli, Pozzuoli e Quarto: percepiti tremori e boati per pochi istanti, tanto quanto basta per essere svegliati nel cuore della notte.

Dunque nonostante si sia trattato di un sisma debole, la bassa profondità ha influito su una maggior percezione del terremoto. Si tratta di un terremoto legato all’attività dei Campi Flegrei, che ricordiamo essere normale per questo tipo di territorio vulcanico.

Non ci sono danni a cose o persone.



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Pozzuoli NA 6 81661 81661 Quarto NA 6 40930 122591 Bacoli NA 7 26560 149151 Napoli NA 8 974074 1123225 Marano di Napoli NA 9 59874 1183099 Monte di Procida NA 9 12886 1195985 Calvizzano NA 10 12329 1208314 Mugnano di Napoli NA 10 34828 1243142 Qualiano NA 10 25702 1268844 Villaricca NA 11 31122 1299966 Giugliano in Campania NA 12 122974 1422940 Melito di Napoli NA 13 37826 1460766 Procida NA 13 10530 1471296 Casavatore NA 13 18661 1489957 Arzano NA 14 34886 1524843 Sant’Antimo NA 14 33905 1558748 Parete CE 15 11442 1570190 Casoria NA 15 77642 1647832 Casandrino NA 15 14336 1662168 San Giorgio a Cremano NA 15 45557 1707725 Grumo Nevano NA 15 18061 1725786 Frattamaggiore NA 16 30329 1756115 Ercolano NA 16 53709 1809824 Lusciano CE 16 15362 1825186 Cesa CE 17 8841 1834027 Trentola-Ducenta CE 17 19429 1853456 Sant’Arpino CE 17 14307 1867763 Afragola NA 17 65057 1932820 Portici NA 17 55274 1988094 Aversa CE 17 53047 2041141 Volla NA 17 23755 2064896 Frattaminore NA 17 16208 2081104 Succivo CE 18 8457 2089561 Cercola NA 18 18267 2107828 Crispano NA 18 12354 2120182 San Marcellino CE 18 14155 2134337 Cardito NA 18 22755 2157092 Casapesenna CE 18 6987 2164079 San Sebastiano al Vesuvio NA 18 9196 2173275 Orta di Atella CE 18 27191 2200466 Torre del Greco NA 18 86275 2286741 Gricignano di Aversa CE 19 11881 2298622 Carinaro CE 19 7181 2305803 Frignano CE 19 9008 2314811 Massa di Somma NA 19 5444 2320255 Caivano NA 19 37879 2358134 Teverola CE 19 14291 2372425 Villa di Briano CE 19 7087 2379512 Casalnuovo di Napoli NA 19 49855 2429367 Pollena Trocchia NA 19 13562 2442929 San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2456582 Casaluce CE 20 10078 2466660

A cura di Raffaele Laricchia

