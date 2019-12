Auguri di buona immacolata 2019: le più belle immagini da inviare

Si celebra domani 8 Dicembre la Festa dell’Immacolata, giorno che segna l’inizio vero e proprio delle festività natalizie e che secondo la tradizione cattolica rappresenta la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.



Per l’occasione, ecco una serie di immagini da inviare per fare gli auguri per una serena Festa dell’Immacolata.

Se siete interessati invece a frasi e aforismi dedicata all’Immacolata, potete trovarli qui.

IMMAGINI AUGURI BUONA IMMACOLATA 2019



A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook