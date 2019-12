Meteo Immacolata: 8 dicembre tra Sole e nubi basse prima del maltempo

L’alta pressione sta regalando qualche giorno nel complesso stabile sull’Italia e soprattutto al nord, dopo tante piogge e danni. Come spesso avviene con le figure di alta pressione tra autunno e inverno, il tempo tutto sembra tranne che stabile: in particolare ci riferiamo alla presenza di nubi basse, nebbie, foschie e clima uggioso che lasciano presagire a condizioni di tempo perturbato. Purtroppo, per quanto molti possano storcere il naso, sono fenomeni assolutamente legittimi dell’alta pressione nei mesi freddi: sono poche le aree in italia che possono vantare la presenza costante del Sole e del “vero bel tempo” durante l’alta pressione.

È proprio quello a cui stiamo assistendo in questi giorni da nord a sud: tante nebbie, foschie, nubi basse e clima anche rigido di notte. Anche domani, giorno dell’Immacolata, avremo poche differenze rispetto agli ultimi giorni.

Immacolata tra Sole e nubi basse

La giornata di domani 8 dicembre si presenterà nuvolosa soprattutto sulle regioni tirreniche, dalla Liguria alla Campania. Gli addensamenti saranno spesso compatti e persistenti, tanto da provocare delle deboli piogge (soprattutto a ridosso di colline e rilievi). Nubi più sparse su Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ancora foschie e nebbie al nord, specie sulla pianura Padana occidentale tra Piemonte e Lombardia, ma tenderà a migliorare nel corso della giornata.

Più soleggiato invece sul nord-est, le regioni adriatiche e l’arco ionico.

In serata nubi in aumento sulla Valle d’Aosta e a ridosso delle Alpi piemontesi, a causa dell’avvicinamento della perturbazione artica che ad inizio settimana porterà freddo e anche maltempo sull’Italia. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

