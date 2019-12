Meteo: week-end di transizione con l’alta pressione, ma cambierà tutto…

Come ampiamente previsto nei precedenti editoriali il week-end si sta rivelando decisamente stabile su quasi tutta Italia grazie ad un momentaneo rinforzo dell’alta pressione. Le tante nubi e nebbie che ieri avvolgevano l’Italia sono ora un ricordo e hanno lasciato spazio al Sole su gran parte della penisola. Le ultime resistenze le ritroviamo sul nord-ovest e lungo le regioni tirreniche come appare evidente anche dallo scatto satellitare in alto.

Previsioni per oggi 7 dicembre 2019

La giornata si rivelerà stabile su quasi tutta Italia. L’unico rischio di piogge lo ritroviamo in Toscana ma parliamo di fenomeni sparsi e di debole entità.Gli addensamenti daranno luogo a piogge specie sulla Toscana settentrionale a ridosso della Liguria di Levante. Addensamenti anche su Lazio, Campania, Umbria e Sardegna ma non ci aspettiamo piogge.

Ancora nubi basse persistenti sul Piemonte, specie tra torinese e cuneese, ma senza piogge. Sul resto d’Italia splenderà il Sole.

Cambia tutto da lunedì

L’inizio di settimana sarà caratterizzato dalla discesa di una vasta massa d’aria fredda, di provenienza artica, che avrà il compito di spazzar via il bel tempo e portar venti forti, freddo e diverse occasioni di maltempo.. Ne approfitterà anche la neve per imbiancare l’Appennino a quote interessanti. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

