Previsioni meteo: Immacolata stabile, prossima settimana da pieno inverno con freddo e neve

Gli ultimi aggiornamenti non lasciano più dubbi: l’Italia si appresta a vivere la prima ondata di freddo serio della stagione, a poco più di una settimana dall’inizio dell’inverno meteorologico. Sarà una perturbazione artica, proveniente dalla Groenlandia, a far crollare le temperature e riportare maltempo e neve.

Tutto questo è atteso ad inizio prossima settimana, ovvero tra lunedì 9 e mercoledì 11, mentre la giornata di domani vedrà ancora tempo generalmente stabile su quasi tutta Italia. L’Immacolata pertanto è salva, fatta eccezione per qualche nube bassa al nord-ovest e sul lato tirrenico dove le piogge saranno pressocchè nulle. Non mancheranno le solite foschie e nebbie di notte e al primo mattino in pianura Padana, ma si dissolveranno rapidamente.

Martedì e mercoledì i giorni più freddi

Il fronte freddo della vasta perturbazione nord europea raggiungerà l’Italia nella giornata di lunedì 9: ci aspettiamo piogge e rovesci, anche con qualche temporale, sul nord-est e le regioni centrali mentre il nord-ovest potrebbe restare in ombra. Le temperature saranno ancora abbastanza alte (simili a quelle che registreremo domani) ma già dalla sera si prospetta un calo progressivo a partire dal nord. La neve scenderà inizialmente oltre i 1200-1500 metri di quota sulle Alpi.

Martedì 10: l’aria fredda dilagherà rapidamente verso l’Italia e porterà un calo termico diffuso, da nord a sud, di oltre 6-9°C. Piogge e rovesci coinvolgeranno gran parte del centro-sud, mentre al nord potrebbe tornare il Sole.

La neve scenderà rapidamente di quota in Appennino, tanto da raggiungere i 700-800 metri tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Neve oltre i 1000 metri al sud. Venti sostenuti di tramontana e maestrale e freddo marcato su tutta Italia.

Mercoledì 11: ancora nevicate possibili sull’Appennino centrale fin sui 500-600 metri, mentre su quello meridionale avremo fiocchi sparsi fin sugli 800 metri di altitudine. Le precipitazioni andranno rapidamente esaurendosi ma il freddo sarà ancora ben presente, acutizzato dai venti sostenuti di tramontana su tutto il centro-sud.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

A seguire ancora freddo e fiocchi di neve al nord?

Tra mercoledì sera e giovedì 12 potrebbe scorrere un’altra perturbazione al centro-nord, mentre nei bassi strati persisterà l’aria fredda giunta in precedenza. Vi è la possibilità, in questo frangente, che i fiocchi di neve scendano sino a quote basse su Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, ma la situazione non è ancora delineata.

Vi saranno ancora importanti aggiornamenti e possibili variazioni su questa presunta nuova perturbazione.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook