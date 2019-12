Scosse di terremoto al centro Italia, paura nell’aquilano. Intensa scossa anche in Albania

Torna a tremare la Terra sull’Appennino centrale e precisamente nell’aquilano, dove nella tarda serata di sabato sono state avvertite due scosse di moderata entità. Secondo i dati dell‘INGV sono state registrate tre scosse nelle ultime ore nell’aquilano settentrionale, due delle quali distintamente avvertite in un ampio raggio.

La prima scossa, quella più intensa, è avvenuta alle 22.55 e ha raggiunto la magnitudo 3.7 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato localizzato a 14 km di profondità.

La seconda è avvenuta alle 23.16 ed è stata di magnitudo 3.4 sulla scala richter.

La terza, molto più debole, è avvenuta alle 23.21 con magnitudo 2.2. L’epicentro di queste tre scosse esattamente tra Barete e Cagnano Amiterno.

La prima scossa è stata nettamente avvertita in un raggio di almeno 80 km: migliaia le segnalazioni giunte dall’aquilano, dal reatino, dal teramano, dal pescarese, dal maceratese e dal perugino. La percezione maggiore è stata a L’Aquila dove la terra ha tremato per un paio di secondi. Tanta paura nell’area epicentrale ma non ci sono danni a cose o persone.



Terremoto intenso anche in Albania

Si riaccende la sequenza sismica anche in Albania, nella zona di Durazzo devastata dalle scosse di due settimane fa. Alle 00.14 di oggi 8 dicembre 2019 è stata registrata una scossa di magnitudo 4.5 sulla scala richter, con epicentro a nord di Durazzo. Panico nella zona, dove la gente si è nuovamente riversata per strada. Non ci sono ulteriori danni a cose o persone. Tanta paura anche nella capitale Tirana.

A cura di Raffaele Laricchia

