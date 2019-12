Toscana: scosse di terremoto deboli avvertite nel fiorentino (Borgo San Lorenzo)

Diverse scosse di terremoto di debole entità sono state registrate nella serata di oggi 8 dicembre 2019 sulla Toscana settentrionale, nel fiorentino.

Secondo i dati provenienti dai sismografi dell’INGV sono state rilevate almeno tre scosse, precisamente alle 20.38, alle 21.13 e alle 21.14. I tre episodi, tutti di lieve entità, hanno raggiunto rispettivamente la magnitudo 2.6, 2.8 e 2.0 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 7 km di profondità.

Epicentro delle tre scosse individuato esattamente sull’Appennino fiorentino, tra i centri abitati di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Galliano e Ponzalla.

Le tre scosse, specialmente la seconda di magnitudo 2.8, sono state avvertite con tremori e boati in un raggio di circa 20 km. Numerose le segnalazioni giunte in redazione, ma ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Scarperia e San Piero FI 6 12217 12217 Barberino di Mugello FI 7 10836 23053 Borgo San Lorenzo FI 8 18211 41264 Vaglia FI 12 5073 46337 Firenzuola FI 12 4726 51063 Vicchio FI 14 8044 59107 Vernio PO 15 6060 65167 Vaiano PO 17 9895 75062 Cantagallo PO 18 3105 78167

A cura di Raffaele Laricchia

