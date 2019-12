Impulso freddo in arrivo sull’Italia: previsti venti burrascosi e intense mareggiate!

Un impulso freddo accompagnato da forti venti dai quadranti settentrionali interesserà l’Italia nelle prossime ore, specialmente nella giornata di domani. Venti di burrasca e mareggiate importanti sono previste in particolare sulle regioni centro-meridionali.

Ecco il bollettino di avviso dell’Aeronautica Militare:

PERSISTONO:

– VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, PER LE PROSSIME 18/24 ORE SU PIEMONTE E, PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, SU SARDEGNA E ISOLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO.

DALLA SERATA DI OGGI IL VENTO TENDERA’ A DISPORSI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, INTERESSANDO ANCHE LA LIGURIA DOVE PERDURERA’ PER LE SUCCESSIVE 24 ORE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DELLA SARDEGNA E DELLE ISOLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO;

– STATO DEL MARE MOLTO AGITATO PER LE PROSSIME 12 ORE SUL MAR LIGURE E, PER LE PROSSIME 36 ORE, SUL MARE DI SARDEGNA CON TENDENZA PER QUEST’ULTIMO BACINO A DIVENIRE GROSSO O MOLTO GROSSO.

DALLA SERATA DI DOMANI, MARTEDI’ 10 DICEMBRE 2019, LO STATO DEL MARE SARA’ MOLTO AGITATO ANCHE SUL CANALE DI SARDEGNA DOVE PERDURERA’ PER LE SUCCESSIVE 24 ORE.

SI PREVEDONO INOLTRE:

– DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA DI DOMANI, MARTEDI’ 10 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE VENTO FORTE DA NORD-EST, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO ANCHE A CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DELLE MARCHE, ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA;

– DAL TARDO POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL TIRRENO OCCIDENTALE E SUL MEDIO ADRIATICO.

A cura di Francesco Ladisa

