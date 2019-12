Intensa scossa di terremoto tra Toscana ed Emilia, trema Firenze

Una notevole sequenza di scosse di terremoto è in atto sull’Appennino settentrionale e precisamente nel Mugello in Toscana, a nord di Firenze. Le prime scosse le abbiamo rilevate nella serata di ieri.

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 9 dicembre 2019, esattamente alle 04.37, nella zona tra Scarperia, Galliano e Barberino di Mugello, circa 25 km a nord di Firenze.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.5 sulla scala richter. Il terremoto è avvenuto a circa 9 km di profondità ed è stato avvertito nitidamente in un raggio di oltre 80-100 km. Migliaia le segnalazioni da Firenze, dove la gente è scesa per strada. Il sisma è durato, stando alle segnalazioni, dagli 8 ai 10 secondi.

Paura anche in Emilia e nelle Marche, tra bolognese, modenese, forlivese, pesarese. La scossa è stata avvertita su gran parte della Toscana centro-settentrionale: migliaia le segnalazioni da Prato, Pistoia, Arezzo.

Ci sono danni all’epicentro, esattamente su Barberino di Mugello: lesioni e crepe alla chiesa come potete osservare dalle immagini.

⚠️⚠️⚠️Scossa M4.5 nel Mugello: danni a Barberini di Mugello. Lesionata la chiesa. Pubblicato da Terremoto In Tempo Reale su Domenica 8 dicembre 2019

Notevole sequenza sismica in atto

Oltre la scossa più intensa, di magnitudo 4,5, sono state registrate decine di scosse, alcune delle quali superiori alla magnitudo 3.0. Queste sono avvenute sia prima che dopo la scossa più forte e la sequenza sismica non accenna a smettere.

Ecco l’elenco di tutte le scosse avvenute sino ad ora:

ieri:

– 20.38 (TOSCANA — SCARPERIA, FI) – M2.6

– 21.13 (TOSCANA — SCARPERIA, FI) – M2.8

– 21.14 (TOSCANA — SCARPERIA, FI) – M2.0

– 22.04 – SCARPERIA, FI – M2.1

oggi:

– 03.38 SCARPERIA, FI – M2.4

– 03.39 SCARPERIA, FI – M3.2

– 03.42 SCARPERIA, FI – M3.4

– 03.44 SCARPERIA, FI – M2.1

– 03.55 SCARPERIA, FI – M2.1

– 04.37 SCARPERIA, FI – M4.5

– 03.49 SCARPERIA, FI – M3.0

– 04.42 SCARPERIA, FI – M3.2

– 04.42 SCARPERIA, FI – M3.0

– 04.51 BARBERINO DI MUGELLO, FI – M2.2

– 04.56 – BARBERINO DI MUGELLO, FI – M2.1

– 04.57 – SAN PIERO A SIEVE, FI – M2.8

– 04.59 – SCARPERIA, FI – M2.9

– 05.01 – BARBERINO DI MUGELLO, FI – M2.3

– 05.02 – BARBERINO DI MUGELLO, FI – M2.8

– 05.03 – BARBERINO DI MUGELLO, FI – M2.1

– 05.20 – BARBERINO DI MUGELLO, FI – M2.6

– 05.23 – SCARPERIA, FI – M2.9

– 05.24 – SCARPERIA, FI – M2.5

– 05.25 – SCARPERIA, FI – M2.7

– 05.29 . BARBERINO DI MUGELLO, FI – M3.2

– 05.28 (BARBERINO DI MUGELLO, FI – M2.4

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Scarperia e San Piero FI 4 12217 12217 Barberino di Mugello FI 6 10836 23053 Borgo San Lorenzo FI 8 18211 41264 Vaglia FI 10 5073 46337 Vicchio FI 14 8044 54381 Vernio PO 14 6060 60441 Firenzuola FI 15 4726 65167 Vaiano PO 15 9895 75062 Cantagallo PO 17 3105 78167 Calenzano FI 19 17489 95656

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook