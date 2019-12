Irruzione fredda in arrivo al sud: rovesci, venti forti, freddo e prime nevicate

Sarà rapida ma riuscirà a farsi sentire tra domani e mercoledì: parliamo dell’irruzione artica che proprio in queste ore sta raggiungendo il nord e che domani avvolgerà gran parte del Meridione.

Aria fredda di matrice artico-marittima, proveniente dalla Groenlandia, porterà un sensibile calo delle temperature, molte occasioni di maltempo e anche la prima neve sui monti del sud Italia, finanche in collina al centro.

Già quest’oggi qualche primo fenomeno ha interessato il centro-nord e localmente anche il sud, ma si tratta solo del preludio al peggioramento vero e proprio che giungerà tra domani e mercoledì, attraverso la formazione di una bassa pressione tra mar Tirreno e mar Ionio. Ricordiamo anche l’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile.

Maltempo e crollo termico a breve al sud

Entro domani pomeriggio/sera le temperature crolleranno di almeno 8-10°C su gran parte del sud: i termometri registreranno massime tra i 7 e i 13°C pressocchè ovunque, mentre di sera la colonnina di mercurio scenderà sin verso i 6-10°C ovunque. i forti venti di tramontana e grecale acutizzeranno la sensazione del freddo.

Tanti acquazzoni e qualche temporale sono attesi su Puglia (specie Gargano e coste barese/brindisine), Sicilia centro-settentrionale e Calabria. Piogge sparse anche su Campania, Basilicata, Molise e Abruzzo.

La neve scenderà sin verso i 600-800 metri su Abruzzo e Molise, mentre su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia nevicherà generalmente oltre i 1000 metri di altitudine. Più in basso non escludiamo fenomeni come la grandine o anche la gragnola (via di mezzo tra grandine e neve).

Mercoledì avremo ancora maltempo al sud ed un ulteriore calo termico con gli ultimi fiocchi di neve sui 700-800 metri, ma dal pomeriggio il tempo è atteso in miglioramento momentaneo.

Discorso a parte per giovedì e soprattutto venerdì, quando arriverà un’altra intensa perturbazione che potrebbe portare non pochi disagi su gran parte d’Italia. Ne parliamo meglio in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

