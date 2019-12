Terremoto nel Mugello: ci sono danni a Barberino, danneggiata la chiesa

L’intenso terremoto avvenuto alle 04.37 di stanotte sulla Toscana settentrionale, ben approfondita in questo articolo, ha prodotto alcuni danni nell’area epicentrale, esattamente su Barberino di Mugello.

Fortunatamente si tratta di danni lievi, perlopiù concentrati nella chiesa di Barberino: evidenti le crepe e la caduta di calcinacci. Altri danni minori nei supermercati e nelle case del centro abitato, come ad esempio la caduta di oggetti da mensole e scaffali. Non ci sono vittime o feriti, ma la paura resta altissima considerata la notevole sequenza sismica in atto con oltre 30 scosse registrate.

Sono in atto tutti i controlli necessari per verificare lo stato dei viadotti, delle scuole e dei principali centri pubblici.

A cura di Raffaele Laricchia

