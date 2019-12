Terremoto nel Mugello: prosegue la sequenza, domani scuole chiuse in diversi comuni

L’intensa scossa di terremoto di questa notte nel Mugello, responsabile anche di danni alle strutture, ha dato inizio ad una notevole sequenza sismica caratterizzata da decine di scosse più lievi ma comunque avvertite nell’area epicentrale.

Nelle ultime ore l’attività sismica è leggermente calata: dalle 12.00 in poi sono state registrate solo tre scosse significative, con magnitudo compresa tra 2.0 e 2.5, mentre le scosse strumentali (di magnitudo inferiore al 2.0) sono nettamente maggiori.

I danni più importanti sono a Barberino di Mugello dove diverse abitazioni presentano delle crepe e lesioni. Sono ancora in atto i sopralluoghi in varie zone del centro abitato. È stato chiuso in via precauzionale anche il Palazzo Comunale di Barberino.

Domani le scuole resteranno chiuse nei comuni di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Scarperia San Piero, Vicchio e Vaglia.

A cura di Raffaele Laricchia

