Violenta e improvvisa eruzione del vulcano Whakaari: morti, feriti e dispersi

Una improvvisa e violenta eruzione del vulcano Whakaari, in Nuova Zelanda, ha provocato almeno 5 morti e diversi feriti.

Un nutrito gruppo di turisti si trovava a ridosso del cratere vulcanico quando si è verificata una forte esplosione con la fuoriuscita di gas, cenere e materiale vulcanico incandescente, che hanno travolto numerose persone.

Il vice commissario della polizia neozelandese John Tims ha dichiarato che altre 18 persone sono state ricoverate per lesioni, tra cui alcune con gravi ustioni. Tims ha aggiunto che non ci sono contatti con un gruppo di almeno 10 persone rimaste sull’isola dopo l’eruzione, rivelando “non siamo sicuri che stiano bene”. Il bilancio dunque potrebbe ulteriormente aggravarsi con il passare delle ore.

Il Whakaari, che si trova sulla piccola isola di White Island, è uno dei vulcani più attivi della Nuova Zelanda, ed è altamente imprevedibile. Dalle foto e i video girati dai turisti pochi minuti prima dell’eruzione, non si notano segni di attività del vulcano. In quelli girati dopo l’esplosione, invece, si vede un’imponente nuvola di vapore e cenere che si eleva fino a 3mila metri di quota.

Video of the eruption of the Whakaari/White Island Volcano in New Zealand. This vision is from @sch who had been on the island only 20 minutes earlier with his family and a tour group, which is also shown in the video. Up to 50 people may have been on the island at the time. pic.twitter.com/ZsArOr7o6r

— The Sydney Morning Herald (@smh) 9 dicembre 2019