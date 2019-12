Firenze: spaventoso crollo di un muro a Montelupo Fiorentino, auto distrutte

Un impressionante crollo ha interessato un muro di contenimento nella serata di oggi a Montelupo Fiorentino, comune in provincia di Firenze.

Una grossa parte del muro è franata per circa trenta metri, finendo in strada e travolgendo diverse auto in sosta: i danni sono ingenti. Al momento non è ancora escluso vi siano persone coinvolte. Cinque famiglie nella zona sono state evacuate.

Si tratta in particolare del muro che si affaccia su via Marconi, lo stesso che qualche mese fa era stato dipinto dallo street artist Ligama.

Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Empoli e Firenze Ovest, i carabinieri, volontari della protezione civile, polizia municipale, gli operai del comune e la giunta comunale, Misericordia e Pubblica Assistenza. Le squadre dei vigili del fuoco stanno verificando l’eventuale coinvolgimento di persone utilizzando anche unità cinofile e del nucleo S.a.p.r. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha subito informato del crollo tramite la sua pagina Facebook. “Dopo che sarà scongiurata la presenza di eventuali persone rimaste sotto le macerie al momento del crollo – si legge – arriveranno le ruspe per liberare la strada”.

E’ possibile che il crollo sia stato generato da movimenti franosi innescati dalle forti piogge delle ultime settimane.

A cura di Francesco Ladisa

