Maltempo in Puglia: avanza l’aria fredda, arriva la gragnola a bassa quota

Una vasta irruzione di aria fredda (non gelida come annunciato da diverse testate online) sta sferzando il centro-sud in queste ore. Si tratta di aria fredda di origine artico-marittima, proveniente dalla Groenlandia, la quale sta provocando la formazione di un vortice depressionario tra mar Tirreno e mar Ionio.

La Puglia sarà tra le regioni più coinvolte dal maltempo e dai venti forti, essendo direttamente esposta alle correnti fredde nord-orientali, provenienti dai Balcani. Già in queste ore il tempo sta peggiorando nettamente sul Gargano dove le temperature sono crollate grazie ai forti rovesci.

La presenza di aria particolarmente fredda in alta quota ha scatenato forti rovesci di gragnola nella zona di San Nicandro Garganico: il rovescio ha imbiancato strade e campagne come fosse neve, ma ovviamente si tratta di gragnola (cioè una via di mezzo tra grandine e neve). La temperatura è crollata fin sui 4-5°C.

I primi veri fiocchi di neve sono arrivati sulle cime più alte del Gargano.

Ancora maltempo nelle prossime ore

Il tempo peggiorerà sensibilmente su tutta la Puglia specie tra pomeriggio e sera: saranno possibili rovesci sparsi e forti, con a tratti la presenza di grandine e gragnola (anche sulle coste). Le temperature caleranno in maniera marcata nelle prossime ore dal barese al leccese, portandosi diffusamente sotto gli 11-12°C nel pomeriggio e anche sotto i 7-8°C in serata.

Attenzione ai forti venti di grecale e alle mareggiate sui litorali adriatici della Puglia.

Il maltempo proseguirà sino a domani mattina: nubi e piogge coinvolgeranno gran parte della Puglia, mentre la neve scenderà oltre i 900 metri di altitudine su Gargano e Subappennino Dauno. Da domani pomeriggio tempo in graduale miglioramento.

A cura di Raffaele Laricchia

