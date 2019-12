Meteo: vortice freddo in formazione al sud, piogge, vento e NEVE in giornata

L’aria fredda sta dilagando tra il basso Tirreno e il mar Ionio com’era nelle attese: la prima vera irruzione artica della stagione invernale sta penetrando proprio in queste ore sul Meridione e sta dando vista ad un vortice depressionario carico di instabilità. Dall’immagine proveniente dal satellite si nota chiaramente la presenza di grossi ammassi nuvolosi al sud, sintomo della presenza di aria più fredda e instabile.

Stanno calando anche le temperature soprattutto al centro Italia sin sul Gargano: stamattina alle 08.00 i termometri segnano valori tra i 3 e i 7°C su gran parte del centro, mentre al nord fa ancora più freddo e si sfiorano gli zero gradi.

Previsioni meteo per oggi 10 dicembre 2019

Il tempo peggiorerà ulteriormente su gran parte del sud nel corso della giornata. Piogge e rovesci sono attesi su gran parte della Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-settentrionale. Piogge anche sulle aree interne della Campania, in Molise e in Abruzzo. La neve scenderà sull’Appennino centrale oltre i 600-700 metri di altitudine, mentre nevicherà oltre i 900-1000 metri al sud. A quote più basse non mancheranno rovesci di grandine o anche gragnola (via di mezzo tra grandine e neve).

Poco o nulla da segnalare al nord: il tempo sarà stabile ma freddo.

Temperature in calo progressivo su tutto il Meridione: entro la sera e soprattutto le ore notturne i termometri segneranno valori tra i 4 e i 10°C su tutto il sud. In montagna la colonnina di mercurio scivolerà facilmente sotto lo zero.

Attenzione ai forti venti di maestrale e grecale su Sardegna, Sicilia, Puglia, Molise e Abruzzo: le raffiche potrebbero superare i 70 km/h sulle isole maggiori.

A cura di Raffaele Laricchia

