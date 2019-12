Siberia: in arrivo il cinema di ghiaccio a -35°C!

Un’incredibile costruzione sarà effettuata a Yakutsk, nella Siberia nord-orientale quasi sempre avvolta dal gelo e dalla neve. In occasione del Festival Internazionale del cortometraggio “Meters” sarà costruito sarà completato quello che possiamo definire come un “cinema di ghiaccio”.

Come si legge su Russia Beyond, all’interno del cinema la gente troverà una temperatura non molto diversa da quella esterna: la colonnina di mercurio registrerà valori addirittura inferiori ai -35°C e la gente potrà godersi il film comodamente seduta con coperte termiche e tè caldo.

L’evento internazionale in cui sarà inaugurato il cinema di ghiaccio è atteso a febbraio 2020, ma già c’è euforia per il nuovo progetto. Il cinema conterrà almeno 300 posti e aspira a battere ogni record: si tratterà, infatti, del primo cinema in cui la gente guarda un film ad una temperature di almeno -35°C.

Durante il festival saranno proiettati film prodotti in Russia, Bielorussia, Ucraina, Croazia e Francia.

