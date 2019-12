Crollo muro di contenimento a Montelupo fiorentino: non ci sono vittime

Non ci sono per fortuna vittime in seguito al crollo di un muro di contenimento avvenuto a Montelupo fiorentino, di cui vi avevamo raccontato nella tarda serata di ieri.

Le ricerche dei vigili del fuoco nella notte, anche coi cani e un drone, hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie e i detriti del muro che serviva a contenere parte di una collina. Distrutte alcune auto in sosta ed evacuate cinque famiglie (15 persone) dalle abitazioni sulla sommità del rilievo.

Alcune ragazze che avevano parcheggiato l’auto sulla strada sottostante hanno fatto in tempo a mettersi in salvo correndo via subito dopo essersi accorte della frana.

Rimangono da accertare l cause del crollo. Al momento le testimonianze riferiscono di un boato udito nella zona della collina quando il muro ha ceduto.

A cura di Francesco Ladisa

