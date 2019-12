Fulmine colpisce aereo Londra-Bari: paura e ritardi, tre buoni pasto per i passeggeri

Con l’arrivo del forte peggioramento artico di ieri in Puglia, non sono mancati disagi legati sia al vento sostenuto che ai fulmini. In particolare un fulmine ha colpito il volo Ryanair partito da Londra Stansted e diretto a Bari nella serata di ieri.

L’aereo è stato colpito dalla scarica elettrica poco prima dell’atterraggio all’aeroporto Karol Wojtyla di Palese, tanto da scatenare il panico a bordo senza fortunatamente feriti.

I disagi sono proseguiti anche nelle ore successive: l’aereo ha difatti subito un guasto a causa del fulmine e pertanto il successivo volo verso Londra, programmato per le 21.00, è stato annullato. È stato necessario l’arrivo di un altro Boeing 737 a Bari per sostituire l’aereo danneggiato dal fulmine. Questa situazione ha causato un ritardo del volo di ben 9 ore: i passeggeri del volo Bari-London Stansted delle 21.00 del 10 dicembre hanno dovuto attendere le 06.00 di oggi 11 dicembre per poter finalmente decollare.

Per i passeggeri che hanno dovuto pazientemente attendere 9 ore e praticamente l’intera nottata, sono stati elargiti dei buoni con tre pasti: “Noi li abbiamo assistiti puntualmente. Sia informandoli ogni volta che abbiamo ricevuto comunicazioni dalla compagnia – spiegano dalla società aeroportuale – sia distribuendo i buoni pasto e mantenendo aperto il bar per tutta la notte”.

A cura di Raffaele Laricchia

