Maltempo: domani peggiora, nevicate anche a bassa quota

Una vasta e violenta depressione situata sull’Europa nord-occidentale, responsabile di venti tempestosi sull’Islanda, riuscirà a traghettare due distinte perturbazioni sull’Italia tra domani e venerdì. La prima sarà piuttosto debole, dalla durata di 6-12 ore nella giornata di giovedì 12 dicembre, mentre la seconda sarà ben più violenta nella giornata di venerdì.

Per il momento in questo articolo parleremo della prima perturbazione, quella di giovedì, mentre la seconda la affronteremo in un altro articolo.

Peggiora domani, neve a quote basse!

La perturbazione ormai in dirittura d’arrivo sarà piuttosto debole, ma riuscirà comunque ad interessare diverse regioni e a portare i primi fiocchi di neve a bassissima quota al nord. L’aria umida e instabile proveniente da ovest scorrerà sull’aria più fredda insediatasi in queste ultime ore, permettendo così l’arrivo della neve localmente fino in pianura.

In particolare i fiocchi di neve potranno cadere sul Piemonte in nottata, mentre tra domani mattina e pomeriggio su Lombardia, Emilia e Veneto fin sui 150-200 metri di altitudine. Pioggia o pioggia mista a neve sulle coste e le pianure del nord-est, Romagna, Delta del Po, Friuli Venezia Giulia.

Le nevicate saranno abbastanza deboli, con temperature tra 1 e 3°C in pianura: questo significa che sarà difficile assistere ad accumuli nevosi su gran parte della pianura Padana. Solo oltre i 300 metri potrebbero esserci alcuni centimetri di neve tra bassa Lombardia ed Emilia. I fiocchi di neve potrebbero raggiungere Bologna, mentre su Milano probabilmente ci sarà pioggia mista a neve, così come su Torino (nella notte). Dalla mattina tornerà già a splendere il Sole su gran parte del nord-ovest, mentre sul nord-est migliorerà dal pomeriggio/sera.

Piogge sparse e deboli interesseranno Toscana, Lazio, Sardegna, Campania e Calabria. Più stabile sul lato adriatico centro-meridionale e versante ionico.

A cura di Raffaele Laricchia

