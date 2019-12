Previsioni meteo: neve in arrivo in PIANURA e venti furiosi oltre 100 km/h

Già ve ne parlammo in questo articolo ed ormai possiamo confermarlo: un forte vortice ciclonico colpirà l’Italia nella giornata di venerdì e sarà responsabile non solo di venti forti ma anche di nevicate fino in pianura al nord Italia.

La perturbazione sarà generata dal vasto ciclone islandese, dove ora sta causando parecchi disagi.

Un primo assaggio del maltempo lo avremo domani grazie al transito di una blanda perturbazione, mentre il ciclone giungerà nella giornata di venerdì 13 dicembre e coinvolgerà tutta Italia.

Arriva la neve in pianura al nord

Ormai ci sono pochi dubbi: la neve imbiancherà diverse aree del nord Italia, soprattutto tra Lombardia, Veneto ed Emilia. I fiocchi di neve scenderanno sin verso i 100 metri di altitudine, anche con accumulo in pianura. Nevicate più disorganizzate in Piemonte, dove gli accumuli saranno più difficili tra 0 e 200 metri. Molto probabile una nevicata con piccolo accumulo di neve su Milano.

La neve raggiungerà anche le pianure dell’Emilia orientale (bolognese), del Veneto e del Friuli, ma gli accumuli saranno più probabili oltre i 200 metri di altitudine o sulle aree pedemontane. Possibile una nevicata su Bologna con accumuli non rilevanti. Man mano che ci spostiamo verso sud la quota neve crescerà sensibilmente a causa del richiamo più mite di libeccio/scirocco.

Oltre i 300-400 metri di quota, al nord, potranno cadere fino a 15/20 cm di neve.

Il tutto si verificherà tra la notte e il pomeriggio di venerdì, dopodichè le nevicate cesseranno.

Venti intensi sui monti e al centro-sud

Il ciclone innescherà potenti raffiche di maestrale su Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania, a tratti anche oltre i 100 km/h. Venti forti di ponente su Toscana, Lazio, Umbria, mentre sulle Alpi occidentali i venti potranno raggiungere anche i 120 km/h.

Non mancherà anche il maltempo intenso su gran parte delle regioni tirreniche: localmente sono attesi temporali e nubifragi tra Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Piogge, più disorganizzate anche su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna.

A cura di Raffaele Laricchia

