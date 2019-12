4 escursionisti dispersi in Lombardia: bufera di neve complica le ricerche

Apprensione in queste ore per quattro escursionisti che risultano dispersi da ore sul Monte Pizzocolo, in territorio di Toscolano Maderno, in Lombardia.

L’allarme è scattato alle cinque di questa mattina. Per trovarli si sono mobilitati gli uomini del Soccorso alpino, assieme a Vigili del fuoco e operatori dell’Areu. Nella zona le condizioni meteo sono avverse, con freddo intenso, neve e scarsa visibilità, che complicano senza dubbio le operazioni di soccorso.

A cura di Francesco Ladisa

