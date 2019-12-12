Aeronautica Militare, allerta per domani: venti di tempesta, a tratti “intensità da fortunale”

Come vi abbiamo descritto in questo articolo, una forte perturbazione agirà domani sull’Italia, determinando venti molto forti su molte zone della penisola.
L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso per i forti venti ed il maltempo previsti nella giornata di domani., che riportiamo di seguito:
AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE PER FENOMENI INTENSI – 12 DICEMBRE 2019
SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE:
– VENTI DI BURRASCA FORTE CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA E LOCALMENTE FINO A FORTUNALE, DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SULLA SARDEGNA IN SUCCESSIVA ESTENSIONE A TOSCANA, LAZIO, CAMPANIA, BASILICATA
TIRRENICA, CALABRIA E SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ZONE COSTIERE;
FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DI SARDEGNA, TOSCANA, LAZIO, CAMPANIA, BASILICATA TIRRENICA, CALABRIA E SICILIA;
– STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SUL MAR E CANALE DI SARDEGNA, IN SUCCESSIVA ESTENSIONE A MAR LIGURE E TIRRENO OCCIDENTALE E, DAL POMERIGGIO, AL RESTANTE TIRRENO, STRETTO DI SICILIA E IONIO;
GENERALE TENDENZA AD AUMENTO DEL MOTO ONDOSO DALLA SERATA FINO A GROSSO.
SI PREVEDONO DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA DI DOMANI, VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE:
– NEVICATE ABBONDANTI SU VAL D’AOSTA E, ANCHE A BASSA QUOTA PIEMONTE;
– PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA;
– VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU VAL D’AOSTA E AREE ALPINE E PREALPINE DEL PIEMONTE IN ESTENSIONE POMERIDIANA ANCHE MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE E
PUGLIA.
A cura di Francesco Ladisa
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